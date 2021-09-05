“Три мушкетера”. Горбунов опубликовал фото с прогулки

“Три мушкетера”, – подписал ведущий фото.

На снимках Горбунов стоит на улице с детьми – младший ребенок находится в серой коляске, в нее заглядывает старший сын.

“Рада за вас! Два сына – это большое счастье”, – написала valentina.kiev.ua.

“Какое милое фото”, – отметила ibondar19871911.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов с июня 2006 года работает на канале “1+1”. Он вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

У Горбунова и его нынешней супруги, телеведущей Кати Осадчей, два сына – старший Иван родился в 2017 году. 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители еще не выбрали.

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