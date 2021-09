Бывший кандидат в президенты США Буттиджич и его партнер Частен усыновили двух детей

Об это Буттиджич написал в Twitter 4 сентября.

“Мы с Частеном очень признательны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что хотим стать родителями. Мы рады приветствовать Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджичей в нашей семье”, – сообщил он.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021

Буттиджич и его партнер объявили о том, что стали родителями, 17 августа.

For some time, Chasten and I have wanted to grow our family. We’re overjoyed to share that we’ve become parents! The process isn’t done yet and we’re thankful for the love, support, and respect for our privacy that has been offered to us. We can’t wait to share more soon.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 17, 2021

Как рассказывал в интервью “Главкому” бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, Буттиджич не поехал на саммит Крымской платформы из-за усыновления ребенка.

Контекст:

Писатель и бывший учитель Частен Глезман и Питт Буттиджич заключили брак в 2018 году, сейчас они живут в Вашингтоне в квартире на Капитолийском холме, пишет The Washington Post.

Буттиджич был соперником нынешнего президента США Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, он выдвигался от Демократической партии. Во время праймериз он успел одержать победу в штате Айова, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке.

В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена. В феврале 2021-го, через две недели после того, как Байден вступил в должность президента США, Буттиджича назначили на пост министра транспорта.

Буттиджич стал первым открытым геем, утвержденным на пост в правительстве США.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—