Стало известно о задержании президента Гвинеи мятежниками

Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками, информирует портал Guinee News со ссылкой на источники.

Портал сообщает, что президент был задержан силами спецназначения под руководством полковника Мамади Думбуя. Также источники сообщили о задержании ряда высокопоставленных должностных лиц, передает РИА «Новости».

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.