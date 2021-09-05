 

Талибы заявили о желании установить дипломатические отношения с Германией

05.09.2021, 16:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДвижение «Талибан» (запрещено в России) выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне, сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид.

«Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией», – сообщил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.

Он также добавил, что в прошлом веке немцы «поспособствовали многому хорошему» в Афганистане. «К сожалению, потом они присоединились к американцам (в составе международного воинского контингента – прим. ВЗГЛЯД). Но сейчас это прощено», – добавил он.

По его словам, талибы рассчитывают на финансовую, гуманитарную помощь, поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова вернуть своих дипломатов в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения талибами прав человека и других условий.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.



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