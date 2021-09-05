 

Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства

05.09.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны.

«Мы решили распустить правительство», – сообщил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook, передает РИА «Новости».

Также он сообщил об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.

Ранее СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19 – Шмыгаль

04.04 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 130 млн

09.05 / Общество: Штурм Берлина потребовал от Красной армии особой изобретательности

27.05 / Барабанщик Бибера и два бесплатных концерта. Тина Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend

09.09 / Фаучи прокомментировал приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca

18.06 / К концу XXI века потопы в прибрежных районах могут происходить в 50 раз чаще

31.07 / Ученые нашли свидетельства, что в Северной Америке жили люди 26 500 лет назад

28.05 / Как правильно есть устрицы?” – Фреймут дала мастер-класс перед камерой

17.12 / Названо возможное российское «противоядие от гиперзвука»

10.07 / Пушков разъяснил позицию о санкциях против поливающих Россию грязью артистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика