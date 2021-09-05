Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны.

«Мы решили распустить правительство», – сообщил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook, передает РИА «Новости».

Также он сообщил об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ страны.

Ранее СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.