Суд запретил Google и «Яндексу»…

…показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче.

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. На решения суда от 3 сентября обратила внимание «Медиазона».

В документах говорится, что компаниям запрещено «использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска». Отмечается, что компании могут обжаловать запрет в течение месяца со дня его принятия.

В июне Роспатент зарегистрировал товарный знак «Умное голосование» по заявке «Вулинтертрейда».

Логотип, который просила зарегистрировать компания, занимающаяся заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти, идентичен названию проекта политика Алексея Навального.

Роспатент одобрил заявку «Вулинтертрейда» менее, чем за месяц с момента подачи. При этом на сайте органа указано, что услуга ускоренного порядка рассмотрения заявок на товарные знаки может сократить время принятия решения до двух месяцев.

Проект «Умное голосование» появился в 2018 году в преддверии выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основаная цель проекта — консолидировать голоса тех, кто выступает против партии «Единая Россия».

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