Дорогой Джон! Пора перебираться в Россию!

Как известно, у каждого СМИ или сайта в Сети есть своя целевая аудитория: у бьюти-журналах – это любители моды, у автомобильных журналов – автолюбители, у спортивных – болельщики. А как выглядит целевая аудитория «Панорамы»? Ответ на этот вопрос сложно получить, даже если обратиться к ВЦИОМ. Однако один надёжный метод у нас есть – посмотреть на реакцию на наши материалы. Судя по обратной связи, наш основной читатель – это рабочий класс. Уже третье письмо мы получили от слесаря 6-го разряда Владимира из Владимира. В первом он хвалил губернатора/губернаторку, во втором рассказывал, почему Владимир (речь о городе) лучше Парижа. Содержание третьего письма читайте далее.

«Здравствуйте, дорогая редакция! Пишу я многим, а публикуете только вы. Если уж пошла такая пьянка, почему бы мне вам снова не написать, тем более по серьёзному вопросу.

Мне тут рассказали, что вас читают не только Дума и правительство, но и за рубежом. А у меня там есть друг. Живёт он в Калифорнии, а зовут его Джон.

Зовут его Джон. Мы познакомились в 85-м году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Он приехал туда и играл их американскую народную музыку (ред. – видимо, речь о жанре «кантри»), а я играл на баяне. Мы пообщались, как могли. Всё что знал по-английски, то и выдал ему: «Ху из он дьюти тудей, ху из эбсент тудей, вот зе везер нау». Когда появилась программа «Жди меня», я обращался, чтобы помогли мне найти американского приятеля, но информации было мало и пришлось на это забить. Я и сам забыл о Джоне, но вот сегодня вспомнил и подумал, а ведь он может читать вашу газету и откликнуться. Было бы здорово, тем более, мне срочно нужно сообщить ему важную информацию.

Начну с главного. Дорогой Джон! Пока не поздно, перебирайся в Россию! У нас тут хорошо, а у вас там не очень, а скоро будет вообще очень плохо. Смотрел вчера телевизор, вижу, как бегут американцы из Афганистана. Это всё не просто так – наступает крах вашей империи, ваш госдолг настолько вырос, что вы вскоре не сможете обслуживать его. Я понимаю, тебе трудно в это поверить, у вас не показывает наше телевидение, поэтому и информации объективной у американцев нет. А вот нам повезло, я – человек, ни разу не бывавший в Америке, знаю о ней всё. Спасибо за это Владимиру Соловьёву и его экспертам. Поверь, Джон! Вам это специально не показывают, чтобы скрыть правду. Когда разваливался СССР, нам тоже показывали всякую фигню по телевизору – балет.

Так вот, приезжай, дорогой Джон в Россию! Не секрет, что скоро мы скооперируемся с Китаем и будем вместе править миром. Уровень наших доходов будет вам – нищим американцам, только сниться. Я могу устроить тебя на курсы повышения квалификации, будешь слесарем. Хорошая, интересная работа, а главное, полезная для людей и пить можно прямо на работе. Вот, скажи, у вас в Америке можно пить на работе? А ещё у нас есть столько развлечений: дача, банька, гараж, зимняя рыбалка. Ты знаешь, что такое зимняя рыбалка? Наверное, у вас и зимы-то нет, а у нас это лучший досуг в приятной компании образованных людей, разбирающихся в геополитике. А летом можно в Анапу махнуть – это, считай наша Калифорния, и цены такие же. А ещё у нас тут можно негров неграми называть, а пидоров – пидорами. В общем, свобода слова!

А у вас что? То не скажи, то не сделай, там не гуляй. Коммуналка дорогая, продукты дорогие, ещё и сект куча всяких. Ты, наверное, сам какой-то мормон, евангелист или один из этих, кто дуршлаг на голову надевает. Хорошо, что у нас всех их запретили. Правильно. Страна у нас православная, и в этом её сила. Как только, Джон, ты приедешь, мы обязательно тебя покрестим. Будешь вместе с нами яйца на Пасху красить – куриные, не свои. Станешь духовным человеком. А у вас там поди и храмов нет, даже католики и те извращенцы.

А какая у нас музыка! Ты слышал что-нибудь про шансон? Это вам не Леди Гага или Мадонна, а о настоящей жизни, о тяжелой судьбе человека, и хоть тексты там явно не Есенин писал, но за душу берёт.

В общем, переезжай, Джон, пока не поздно, всё равно ведь все сюда поедете. А ты будешь уже своим здесь»

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