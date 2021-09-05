В Грузии после восхождения на гору Тетнульд погиб украинский альпинист

“С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Борыса. Трагическое событие произошло в Грузии. Неутомимый путешественник, друг Слоник, совершил восхождение на гору Тетнульд (по-грузински – Белая гора) в регионе Верхняя Сванетия”, – отметила организация.

https://www.facebook.com/PlastUA/posts/10158294801692393

Погибший был членом куреня “Сіроманці” и активным участником мероприятий и лагерей “Пласта”, сказано в сообщении.

Контекст:

Во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд 2 июля этого года погиб другой украинец – Анатолий Мрачковский.

Вершина Тетнульд высотой 4852 м находится в регионе Сванетия в Грузии, на отроге главного Кавказского хребта.

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