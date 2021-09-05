 

“Они сказали правду. Честь им и хвала”. Залужный прокомментировал исполнение песни “Путин х…ло” на репетиции парада ко Дню Независимости

05.09.2021, 15:40, Новости дня
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“С одной стороны, я сам – отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это происходило в кругу таком в целом. Это с этической точки зрения, морали по отношению к нашим детям и женщинам. Но, по сути, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала”, – сказал он.

Контекст:

Украинские военные исполнили песню “Путин – х…йло” после завершения официальной части репетиции парала ко Дню Независимости 18 

Впервые песню со словами “Путин – х…йло” в центре Харькова спели украинские болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс.

В июле 2016 году накануне матча между сборными Англии и России английские болельщики спели российским фанатам ставшую широко известной песню харьковских ультрас, оскорбляющую президента РФ. 

Во время матча Украина – Германия на Евро 2016 песня “Путин – х…йло” прозвучала в эфире российского федерального канала.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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