 

“Американским мамам такого не пожелаешь”. Ребрик рассказала, как отдыхает от “мамских” обязанностей

05.09.2021, 15:40, Новости дня
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“4 сентября день ленивых мам в США! Не знаю, как там американские мамы, а украинские точно устают так, что… Короче говоря, настолько, что американским такого не пожелаешь”, – отметила она.

Ребрик подчеркнула, что мамы имеют право лениться и рассказала, как восстанавливается.

“Я люблю спрятаться от всех своих “мамских” дел в теплой ванне минут на 20, включаю себе музыку, релаксирую, отключаюсь от всех проблем и мыслей. И не важно, что игрушки разбросаны или посуда со стола до конца не убрана. Если нет на это сил, то я их и не ищу! А, бывает, заберу Дикси на улицу под предлогом срочно выгулять и сижу, дышу – перезагружаю свои мысли. Или чашечка кофе с чем-то сладеньким без зазрения совести”, – подчеркнула актриса.

Ребрик попросила подписчиц написать, как они расслабляются.

“Я люблю гулять по городу рано утром, пока нет людей, только я и природа, как-то приятнее на душе становится. А еще, слушаю музыку в машине”, – сообщила bravo_moda_shoes.

“У меня двое мальчиков, и перед сном, когда один глаз уже спит, но у детей энергии хватает, проводится конкурс на лучший рисунок. Они рисуют час, утром награда – 50 грн тому, у кого лучше”, – рассказала irina.bilous_permanent_make_up.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Контекст:

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким, они познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). 30 августа Диане исполнилось девять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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