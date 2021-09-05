 

Morgenshtern рассказал, когда и зачем пойдет в политику

05.09.2021, 15:40, Новости дня
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“Я понимаю, что в политику пойду. Пойду для того, чтобы реально до них [власти] донести: бл..дь, чуваки, раз вы можете всеми управлять, почему вы не сделаете всех счастливыми?” – заявил Morgenshtern.

На уточняющий вопрос, не романтик ли он, рэпер ответил: “Да п…здец какой, нах…й! Я только что ревел у тебя здесь, о чем ты говоришь. И если я и пойду [в политику], то только потому, что это возможность сделать счастливыми людей”.

Рэпер заверил, что никаких выгодных предложений правящая в РФ партия власти “Единая Россия” ему не делала.

“Я своему первому менеджеру сказал, что любой политический заказ – сразу нах…й. Так что может и предлагали, но я об этом не знаю””, – уточнил Morgenshtern.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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