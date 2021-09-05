Проживающих в Гвинее россиян призвали оставаться дома

Россиянам, проживающим в Гвинее, рекомендуется не покидать свои дома в связи с резким обострением внутриполитической ситуации в стране, сообщило посольство РФ в Гвинее.

«Уважаемые граждане России, проживающие в Гвинее! В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице – городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания. В случае экстренной необходимости обращаться в Посольство по телефонам +224-625-25-26-90, +224-625-25-26-82», – приводит РИА «Новости» сообщение посольства.

Пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков сообщил, что сотрудники российской дипмиссии в столице Гвинеи Конакри не пострадали, от россиян каких-либо тревожных сообщений не поступало.

«О сообщениях о стрельбе мы узнали из прессы. Посольство находится более чем в 10 километрах от президентского дворца. В окрестностях посольства все спокойно. От росграждан никаких тревожных сообщений не поступало», – сказал он.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.