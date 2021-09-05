В Крыму задержаны пять человек по делу о диверсии на газопроводе

Правоохранительные органы задержали пять жителей Крыма по подозрению в повреждении газопровода в поселке Перевальное Симферопольского района в конце августа, сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Пять человек», – ответил адвокат, отстаивающий интересы крымских татар, на вопрос о том, сколько человек задержаны и что им вменяют, передает ТАСС.

«Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа», – сказал Курбединов.

Напомним, что 23 августа в горной части Крыма неизвестными был поврежден газопровод. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.