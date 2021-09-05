 

В Крыму задержаны пять человек по делу о диверсии на газопроводе

05.09.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравоохранительные органы задержали пять жителей Крыма по подозрению в повреждении газопровода в поселке Перевальное Симферопольского района в конце августа, сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Пять человек», – ответил адвокат, отстаивающий интересы крымских татар, на вопрос о том, сколько человек задержаны и что им вменяют, передает ТАСС.

«Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа», – сказал Курбединов.

Напомним, что 23 августа в горной части Крыма неизвестными был поврежден газопровод. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась

19.08 / Политолог оценил англоязычное обращение Тихановской к странам ЕС

06.07 / Информация о падении самолета в Нижегородской области не подтвердилась

26.09 / Создатель «Новичка» предположил причину отравления Скрипалей

14.11 / El Periódico – Мадуро осудил продление «преступных» европейских санкций против «благородного» народа Венесуэлы

20.06 / Израиль с 1 июля разрешит въезд туристам, вакцинированным от COVID-19

08.07 / Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

02.10 / Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

10.06 / SRF – невнимание к проблемам климата будет стоить странам G7 триллионы

05.07 / Гончаренко: Я бы хотел стать президентом Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика