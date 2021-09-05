Военные перекрыли пути к столице Гвинеи

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05.09.2021, 15:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри, информирует портал Guinee News.

Портал сообщает, что военные заблокировали пути в 50 километрах от города, передает РИА «Новости».

Ранее силы, лояльные президенту Гвинеи Альфе Конде, задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе.



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