Опубликован прогноз по росту цен на видеокарты AMD и NVIDIA

Видеокарты AMD и NVIDIA продолжат дорожать, как минимум, до конца текущего года, сообщают аналитики портала 3DCenter. Данный прогноз составлен на основе специально проведенного исследования рынка.

Напомним, что во втором квартале появились надежды на то, что рост цен в данном сегменте может вскоре остановиться. Некоторые эксперты даже говорили, что видекарты могут подешеветь. Однако аналитики 3DCenter с этим не согласны.

Несмотря на то, что AMD и NVIDIA увеличили производство, общую тенденцию на подорожание переломить пока не удается. Необходимо еще время, пока рынок успокоится, отмечают специалисты. Проблемы, возникшие во время пандемии коронавируса, слишком велики. Не случайно упомянутые видеокарты с мая по август подорожали, соответственно на 59% и 64%.