Приложение «Яндекс.Навигатор» больше не позволяет отключать рекламу

В популярном российском приложении «Яндекс.Навигатор» больше невозможно отключить рекламу. Как стало известно, это касается даже тех пользователей, которые оформили платную подписку «Плюс ПО».

Представители компании «Яндекс», однако, обещают, что реклама не станет слишком навязчивой и не будет мешать получению качественных услуг.

Возможность отключить рекламу исчезла после очередного обновления. По словам экспертов, компания вынуждена была пойти на этот шаг для того, чтобы оставить приложение бесплатным. Ведь нужно же как-то компенсировать издержки, которые со временем становятся все большими. Иного выхода просто не было, говорят специалисты. Навигатор постоянно улучшает качество сервиса, что требует дополнительных расходов.