 

Приложение «Яндекс.Навигатор» больше не позволяет отключать рекламу

05.09.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В популярном российском приложении «Яндекс.Навигатор» больше невозможно отключить рекламу. Как стало известно, это касается даже тех пользователей, которые оформили платную подписку «Плюс ПО».

Представители компании «Яндекс», однако, обещают, что реклама не станет слишком навязчивой и не будет мешать получению качественных услуг.

Возможность отключить рекламу исчезла после очередного обновления. По словам экспертов, компания вынуждена была пойти на этот шаг для того, чтобы оставить приложение бесплатным. Ведь нужно же как-то компенсировать издержки, которые со временем становятся все большими. Иного выхода просто не было, говорят специалисты. Навигатор постоянно улучшает качество сервиса, что требует дополнительных расходов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Программу льготной ипотеки решили продлить

25.09 / Facebook удалила три группы «российских» аккаунтов

30.08 / В Партии пенсионеров предложили Социальный кодекс для регуляции социальной сферы

23.06 / Школьники в детских лагерях почтили память детей-героев в годовщину начала войны

30.08 / В Харьковской области мужчина пережил клиническую смерть после укуса шершня – медики

10.05 / ФБР подтвердило, что кибератаку на Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

28.09 / В зону конфликта в Карабахе собрались свыше 10 тыс. добровольцев

14.04 / США решили не вводить американские военные корабли в Черное море

02.09 / В СБ ООН не увидели «признаков нового «Талибана»

25.01 / В Кремле оценили «псевдоразоблачения» о «дворце» Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика