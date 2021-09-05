Ученые: Вселенная может иметь пять измерений

Немецкие исследователи предположили, что Вселенная может иметь дополнительное, пятое измерение. Это открытие может объяснить многие загадки, на которые наука до сих пор не нашла ответов.

Со школьных лет всем известно, что во Вселенной существует три пространственных и одно временное измерение. Еще в начале прошлого века Альберт Эйнштейн специальной теорией относительности доказал тесную связь времени и пространства посредством космического предела скорости. Это объясняло, что человечество живет в четырехмерном мире и показывало, что под влиянием массы четырехмерное пространство-время может подвергаться искривлению. Однако открытие сотрудников Майнцского Университета Йоханнеса Гутенберга в Германии дополняет эту теорию.

По мнению немецких ученых, пятое измерение может выражаться в приписываемой обычно темной материи дополнительной гравитации. Впервые предположение о его существовании высказали в 1920-х годах физики Теодор Калуца и Оскар Клейн. Человеческий организм не способен воспринимать все четыре измерения,, из-за чего движение планеты приписывается силе притяжения. Электромагнитную же силу они объясняли кривизной дополнительного измерения пространства.

При этом ее сила превышает силу тяжести более чем в тысячу раз, из-за чего дополнительное измерение должно быть настолько мало, что теоретически размеры были бы меньше атома. Это делало бы новое измерение попросту незаметным для человека. Путешествуя в невидимом мире, электроны вращаются вокруг пятого измерения.

Согласно «теории струн» фундаментальные строительные блоки Вселенной являются не частицами, а «струнами» массы-энергии. Они вибрируют в десятимерном пространстве-времени, шесть измерений которого не превышают габаритов атома. Эта научная идея предполагает, что трехмерный мир плавает во времени-пространстве с десятком измерений. Именно это объясняет и относительную слабость гравитации, а также давно беспокоящую ученый мир загадку идентичности «темной материи» весом, превышающей в шесть раз все видимые галактики и звезды.

Источник: live24.ru