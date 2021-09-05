Ученые рассказали о полезных для здоровья свойствах свеклы

Зарубежные исследователи провели ряд исследований, в ходе которых выявили полезные для здоровья свойства одного из популярных овощей – свеклы. По словам исследователей, продукт способен противостоять многим болезням и укреплять общий тонус организма.

В частности, употребление свеклы способно обеспечить дополнительную защиту от онкологических заболеваний кожи, попутно улучшая её качество. Кроме того, она поддерживает хорошее состояние слизистых оболочек организма. Также включение свеклы и блюд из неё в рацион благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Так, американские специалисты рассказали на способность свекольного сока защищать человека от возможного наступления инфаркта миокарда. А британские эксперты, представляющие Лондонский университет королевы Марии, в ходе своего исследования выявили, что сок овоща может снизить показатель кровяного давления уже за месяц.

Вещество пектин, содержащееся в свекле, известно своей способностью к выведению токсинов из организма. Более того, как рассказали исследователи из Китая, патока из сахарной свеклы обладает омолаживающим эффектом – такое свойство обусловливается фенолами, придающими овощу антиоксидантные свойства.

Источник: profile.ru