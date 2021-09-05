Ученые выяснили, что скумбрия помогает снижать вес

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05.09.2021, 15:12, Разное
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Ученые из Университета Уорика выяснили, что употребление скумбрии помогает человеку снижать вес. Все дело в таницитах, которые вызывают реакции головного мозга, отвечающие за чувство насыщения.
Эти клетки обнаруживают питательные вещества в еде и помогают контролировать аппетит. В скумбрии содержатся подобные аминокислоты, стимулирующие танициты. Также ими богата свинина, авокадо, сливы, корица, чечевица, абрикосы и миндаль.

Помимо этого, в указанных продуктах содержится белок, который длительное время сохраняет чувство сытости и хорошо утоляет голод. По словам доктора и автора исследования Николаса Дейла, важными являются уровни аминокислот. Также они помогают контролировать вес человека, так как организм получает массу полезных веществ с перечисленными продуктами, но определенное время не нуждается в еде.

Источник: zoj.news



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