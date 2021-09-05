Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече

Гарри и Меган планируют познакомить королеву с ее тезкой, правнучкой Лилибет, если Елизавета согласится встретиться с ними.

Журналисты отметили, что королева пока не дала ответ, но на “по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее брата Арчи”.

16 июля издание Daily Mail сообщило, что принц Гарри и Меган Маркл планируют крестить свою дочь Лилибет в Виндзоре.

Контекст:

Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019).

Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию. Королева Великобритании Елизавета II не стала лишать их титула. При этом в свидетельстве о рождении Лилибет, которое было выдано 23 июня, герцогиня Сассекская указана без королевского титула.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

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