 

В Кремле заявили, что аннексия Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

05.09.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В плане подготовки саммита Путина и Зеленского “воз и ныне там”, сказал Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной. По словам Пескова, Киев такой воли пока не проявил.

Российско-украинские отношения пребывают в печальном состоянии, “это никуда не годится”, констатировал пресс-секретарь Путина. 

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

Песков 2 сентября сказал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Сборная Италия установила рекорд самой длинной победной серии на чемпионатах Европы по футболу

04.02 / Главу президиума Боснии и Герцеговины допросили по делу об украинской иконе

04.03 / Эксперт пояснила слова Путина о толкающих детей к суициду «уродах»

29.08 / По тонкой линии — ЕС пригрозил Турции санкциями за разведку энергоресурсов в Средиземном море

01.02 / Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой

09.09 / Euronews – протесты «антимасочников» мешают ЕС сдерживать вторую волну COVID-19

20.11 / ЕС грозит глубокая рецессия — разблокировать фонд восстановления не удалось

23.02 / Режиссер “Белорусского вокзала” Смирнов: С отцом у меня был конфликт из-за Окуджавы, я обронил фразу: “Тебе Пастернака мало?”

15.04 / Греф оценил последствия санкций США против госдолга России

10.11 / В Перу президенту объявили импичмент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика