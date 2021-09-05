Morgenshtern назвал свою самую дорогую покупку

“На что трачу деньги? На кайф, на [свой ресторан в Москве] Providence и на секьюрити”, – заявил рэпер.

На вопрос о самой дорогой покупке в его жизни, Morgenshtern ответил: “Дом. За 160 млн рублей [около $2 млн]. Дом в Москве. Но, бл…дь! Я его еще не купил, но чувствую, что купил. Это не Рублевка. Что – не буду говорить”.

По словам исполнителя, “это не дом, а мини-город”, который выбирала его на тот момент невеста, а теперь уже жена – 21-летняя Дилара Зинатуллина.

“Он полностью готов. И самое главное: там жила семья, с которой мы сейчас отлично познакомились, отлично пообщались. Поэтому я знаю, что уже купил дом. Просто остались немножко моменты документные. Там жила семья, которая очень друг друга любит. И я туда приехал и ощутил ауру”, – подчеркнул Morgenshtern.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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