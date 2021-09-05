 

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

05.09.2021, 14:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом взаимной политической воли из Киева не видно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».

«Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. 



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