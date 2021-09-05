Украинцы вышли на марш за права животных в Киеве

Тысячи украинцев принимают участие в марше за права животных под лозунгом «Защита слабых – дело сильных» в Киеве, аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах.

По информации агентства «Укринформ», демонстранты собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, а затем двинулись в сторону центральной улицы столицы – к Крещатику.

Участники акции держат плакаты «Хватит убивать животных», «Спасите животных», «Равны!» (требование равенства прав людей и животных) и другие. Аналогичные лозунги скандируются во время шествия. Таким образом они требуют прекратить жестокое обращение с животными на Украине, выступают против цирков, контактных зоопарков, дельфинариев и других подобных заведений с животными.

Аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах страны, ее также поддержали на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Ранее в РФ предложили оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, в частности бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев.