 

Украинцы вышли на марш за права животных в Киеве

05.09.2021, 14:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТысячи украинцев принимают участие в марше за права животных под лозунгом «Защита слабых – дело сильных» в Киеве, аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах.

По информации агентства «Укринформ», демонстранты собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева, а затем двинулись в сторону центральной улицы столицы – к Крещатику. 

Участники акции держат плакаты «Хватит убивать животных», «Спасите животных», «Равны!» (требование равенства прав людей и животных) и другие. Аналогичные лозунги скандируются во время шествия. Таким образом они требуют прекратить жестокое обращение с животными на Украине, выступают против цирков, контактных зоопарков, дельфинариев и других подобных заведений с животными.

Аналогичные акции проходят еще в 30 украинских городах страны, ее также поддержали на украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Ранее в РФ предложили оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, в частности бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев.



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