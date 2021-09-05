Путин назвал «чушью» обсуждения вокруг его беседы со школьником

Президент РФ Владимир Путин считает чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства в ходе обсуждения исторической темы.

В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева, «что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?» Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!» – цитирует ТАСС президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в интервью, что во время встречи с учащимися в «Океане» «сам по себе момент был неординарный, он был интересный».

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – добавил представитель Кремля.

Песков считает, что представители СМИ эмоционально отреагировали на данный инцидент и «раздули» его. «Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в «Океане»], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно»,– отметил Песков.

«А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету»,– признал он. «Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция»,– сказал представитель Кремля.

Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента.

Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию.