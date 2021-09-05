Цены на Xiaomi Mi Watch Lite упали до минимума

На Aliexpress объявили об акции со скидками. В результате такие устройства, как умные часы Xiaomi Mi Watch Lite подешевели до такого низкого уровня, на котором цены еще никогда не были.

Наручное устройство можно было купить чуть меньше, чем за 48 американских долларов. Тем временем, в РФ официальный дистрибьютор предлагает те же самые умные часы за 4990 рублей. То есть, в РФ они стоят 68,5 доллара США.

Напомним, что у смарт-часов диагональ экрана составляет 1,4 дюйма. Картинка на нем отображается с разрешением 323 пикселя на дюйм. Устройство поддерживает связь Bluetooth 5.0 и NFC. Можно настроить семь разных спортивных режимов и 20 вариантов оформления циферблата. Аккумулятор обеспечивает автономную работу в течение одной недели.