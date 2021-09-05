 

Эксперт рассказал, как провод зарядного устройства может воровать данные со смартфона

05.09.2021, 14:28, Новости дня
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Эксперт по кибербезопасности Майк Гровер продемонстрировал провод, внешне ничем не отличающийся от того, благодаря которому владельцы iPhone заряжают свои устройства.

Как оказалось, такой провод может считывать информацию с гаджета, в том числе и все то, что пользователь набирает на клавиатуре. Таким образом, легко открывается доступ ко всем логинам и паролям. Провод тут же отправляет полученные данные по назначению третьим лицам.

Провод оснащен специальным чипом для считывания информации, а также передающим устройством, работающим на достаточно большое расстояние, поясняет эксперт. Такой же провод нетрудно создать для ноутбуков и ПК. Подобные шпионские устройства существуют уже не первый год.



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