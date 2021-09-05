Эксперт рассказал, как провод зарядного устройства может воровать данные со смартфона

Эксперт по кибербезопасности Майк Гровер продемонстрировал провод, внешне ничем не отличающийся от того, благодаря которому владельцы iPhone заряжают свои устройства.

Как оказалось, такой провод может считывать информацию с гаджета, в том числе и все то, что пользователь набирает на клавиатуре. Таким образом, легко открывается доступ ко всем логинам и паролям. Провод тут же отправляет полученные данные по назначению третьим лицам.

Провод оснащен специальным чипом для считывания информации, а также передающим устройством, работающим на достаточно большое расстояние, поясняет эксперт. Такой же провод нетрудно создать для ноутбуков и ПК. Подобные шпионские устройства существуют уже не первый год.