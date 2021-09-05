Guardian – не в аптеку, а в музей — пациентов в Брюсселе отправят созерцать прекрасное для снятия стресса в пандемию

Врачи в Брюсселе в рамках эксперимента смогут прописывать пациентам бесплатное посещение музеев, чтобы они смогли восстановить психическое равновесие и справиться со стрессом в условиях непрекращающейся пандемии COVID-19. И если этот проект, рассчитанный на три месяца, продемонстрирует успешные результаты, такое «лечение искусством» планируется расширить, пишет The Guardian.



Reuters

Врачи в Брюсселе смогут назначать пациентам профилактическое посещение музеев в рамках трёхмесячного эксперимента, направленного на восстановление психического здоровья и душевного равновесия в условиях пандемии COVID-19, пишет The Guardian. Людям, которые проходят лечение от стресса в больнице Brugmann, которая является одной из крупнейших в бельгийской столице, будет предложено бесплатно посещать несколько городских музеев.

Причём тематика пяти государственных музеев, которые будут задействованы для эксперимента, самая разная — от индустрии моды до очистки сточных вод, говорится в статье. Результаты этого пилотного проекта планируется опубликовать в следующем году. И если он окажется успешным и поможет людям избавиться от симптомов «выгорания» и других форм психических расстройств, то эту инициативу будут расширять, сообщает The Guardian.

Как пояснила Дельфин Хуба, которая отвечает за развитие культурной сферы в Брюсселе, её вдохновила на создание этого проекта аналогичная схема в канадском Квебеке, где врачи могут прописывать своим пациентам до 50 профилактических посещений музеев в течение года. По её словам, такой проект особенно актуален в условиях нынешнего глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что провоцирует у многих пациентов симптомы стресса, «выгорания» и обострение различных психических расстройств.

В эксперименте уже согласились участвовать финансируемые государством музеи на Гран-Плас, Центр современного искусства на площади Сент-Катрин, а также Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетт, Музей канализации у железнодорожного вокзала Миди и музей, посвящённый гардеробу «Писающего мальчика» и располагающийся рядом с одноимённой статуей, поясняется в статье.

Хуба выразила надежду, что в будущем получится привлечь и различные частные музеи и художественные галереи. «Уже было доказано, что искусство может быть полезно для здоровья, как психического, так и физического», — также отметила она.

Подобные социальные проекты, в частности, для облегчения страданий людей с деменцией, были опробованы ранее и в Великобритании, сообщается в статье. В частности, в отчёте общепартийной парламентской группы в 2017 году рекомендовалось, чтобы учреждения Национальной системы здравоохранения включали в свои лечебные планы «искусство по рецепту», а врачи получали больше информации о пользе таких процедур для здоровья, заключает The Guardian.