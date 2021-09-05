 

Guardian – не в аптеку, а в музей — пациентов в Брюсселе отправят созерцать прекрасное для снятия стресса в пандемию

05.09.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи в Брюсселе в рамках эксперимента смогут прописывать пациентам бесплатное посещение музеев, чтобы они смогли восстановить психическое равновесие и справиться со стрессом в условиях непрекращающейся пандемии COVID-19. И если этот проект, рассчитанный на три месяца, продемонстрирует успешные результаты, такое «лечение искусством» планируется расширить, пишет The Guardian.


Reuters

Врачи в Брюсселе смогут назначать пациентам профилактическое посещение музеев в рамках трёхмесячного эксперимента, направленного на восстановление психического здоровья и душевного равновесия в условиях пандемии COVID-19, пишет The Guardian. Людям, которые проходят лечение от стресса в больнице Brugmann, которая является одной из крупнейших в бельгийской столице, будет предложено бесплатно посещать несколько городских музеев. 

Причём тематика пяти государственных музеев, которые будут задействованы для эксперимента, самая разная — от индустрии моды до очистки сточных вод, говорится в статье. Результаты этого пилотного проекта планируется опубликовать в следующем году. И если он окажется успешным и поможет людям избавиться от симптомов «выгорания» и других форм психических расстройств, то эту инициативу будут расширять, сообщает The Guardian.

Как пояснила Дельфин Хуба, которая отвечает за развитие культурной сферы в Брюсселе, её вдохновила на создание этого проекта аналогичная схема в канадском Квебеке, где врачи могут прописывать своим пациентам до 50 профилактических посещений музеев в течение года. По её словам, такой проект особенно актуален в условиях нынешнего глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что провоцирует у многих пациентов симптомы стресса, «выгорания» и обострение различных психических расстройств. 

В эксперименте уже согласились участвовать финансируемые государством музеи на Гран-Плас, Центр современного искусства на площади Сент-Катрин, а также Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетт, Музей канализации у железнодорожного вокзала Миди и музей, посвящённый гардеробу «Писающего мальчика» и располагающийся рядом с одноимённой статуей, поясняется в статье. 

Хуба выразила надежду, что в будущем получится привлечь и различные частные музеи и художественные галереи. «Уже было доказано, что искусство может быть полезно для здоровья, как психического, так и физического», — также отметила она.

Подобные социальные проекты, в частности, для облегчения страданий людей с деменцией, были опробованы ранее и в Великобритании, сообщается в статье. В частности, в отчёте общепартийной парламентской группы в 2017 году рекомендовалось, чтобы учреждения Национальной системы здравоохранения включали в свои лечебные планы «искусство по рецепту», а врачи получали больше информации о пользе таких процедур для здоровья, заключает The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Штабная тренировка РФ и Белоруссии стартовала в Минске

27.01 / “Может быть все”. Криклий не исключает кардинальную перезагрузку Кабмина Украины в этом году

07.12 / DE – не поддался на «угрозы» — Джонсон намерен продолжать переговоры о жизни после брексита до победного

25.07 / Украинская дзюдоистка Белодед решила приостановить карьеру после медали на Олимпиаде

24.12 / Степанов дал прогноз по распространению COVID-19 на новогодние праздники

11.08 / СМИ: американцам с COVID-19 могут запретить въезд в США

08.07 / Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

27.08 / Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

22.07 / Мишустин сказал, зачем РФ качественные дороги

20.10 / Патриарх Кирилл утвердил отлучение от Церкви схимонаха Сергия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика