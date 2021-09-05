Ученые обнаружили наличие прямой связи между нюансами внешности и уровнем доходов

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние внешних данных человека на уровень его материального дохода. Выяснилось, что между упомянутыми факторами существует прямая связь.

Отправной точкой исследования стала существующая довольно давно гипотеза о существовании “надбавки за привлекательность” – материального фактора, обусловливающего получение дополнительного дохода за наличие внешних привлекательных данных. В своей научной работе, охватившей около 2,4 тысяч человек, специалисты воспользовались данными 3D-сканирования тел участников, проанализировав затем информацию посредством применения современного компьютерного оборудования. В целом, результаты показали, что наибольший заработок имеют мужчины высокого роста, а наименьший – женщины с излишней полнотой. Примечательно, что важным сопутствующим фактором финансового успеха у представительниц прекрасного пола является показатель, учитывающий соотношение объема талии с объемом бедер.

Стоит отметить, что аналогичные зависимости ранее уже описывались в научной литературы, однако эти закономерности не имели достаточного надежного статуса. Дело в том, что прежние результаты исследований базировались исключительно на результатах социологических опросов, допускающих вероятность необъективной оценки опрашиваемыми участниками своих физиологических данных.

Источник: www.myjane.ru