Терапевт рассказала об опасности появления боли при вдыхании холодного воздуха

Терапевт Оксана Драпкина назвала нетипичные симптомы проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Одной из таких является боль при вдыхании холодного воздуха.

По словам Драпкиной, если у человека регулярно повышается артериальное давление, то это говорит о запущенном процессе сердечных заболеваний. Срочная консультация кардиолога необходима при острой реакции на холодный воздух, в частности, появлении болевых ощущений в груди. Случаи появления боли в животе, которая отдает в конечности или челюсть, также опасны, так как могут быть признаками абдоминальной формы инфаркта. При таком состоянии возникает тошнота, рвота.

Отправиться в больницу Драпкина рекомендует и тем, у кого при смене положения тела боль не исчезает. Любые болевые ощущения в области грудной клетки могут говорить о начале сердечных заболеваний. О них может свидетельствовать и одышка, особенно в состоянии покоя.

Важно регулярно наблюдаться у кардиолога, курильщикам, злоупотребляющим алкоголем и тем, у кого в роду были случаи проблем с работой сердца. Чтобы снизить вероятность недугов, стоит вести здоровый образ жизни и выполнять профилактические меры.

Источник: rg.ru