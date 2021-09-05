 

Терапевт рассказала об опасности появления боли при вдыхании холодного воздуха

05.09.2021, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Терапевт Оксана Драпкина назвала нетипичные симптомы проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Одной из таких является боль при вдыхании холодного воздуха.
По словам Драпкиной, если у человека регулярно повышается артериальное давление, то это говорит о запущенном процессе сердечных заболеваний. Срочная консультация кардиолога необходима при острой реакции на холодный воздух, в частности, появлении болевых ощущений в груди. Случаи появления боли в животе, которая отдает в конечности или челюсть, также опасны, так как могут быть признаками абдоминальной формы инфаркта. При таком состоянии возникает тошнота, рвота.

Отправиться в больницу Драпкина рекомендует и тем, у кого при смене положения тела боль не исчезает. Любые болевые ощущения в области грудной клетки могут говорить о начале сердечных заболеваний. О них может свидетельствовать и одышка, особенно в состоянии покоя.

Важно регулярно наблюдаться у кардиолога, курильщикам, злоупотребляющим алкоголем и тем, у кого в роду были случаи проблем с работой сердца. Чтобы снизить вероятность недугов, стоит вести здоровый образ жизни и выполнять профилактические меры.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Патриарх Кирилл попросил Пентагон переименовать ракету «Сатана»

30.07 / Мнение: Сила Сибири

15.01 / Диетолог назвал преимущества удаленной работы

29.06 / Не уборка, а арт-терапия: новый способ очистить межплиточные швы от грибка и плесени – ничего тереть не нужно

27.06 / Мнение: День сурка на Донбассе

17.07 / Financial Times: Режим Путина ослабевает

04.12 / В русле высохшей реки Судана археологи нашли древнейший в мире указатель

01.10 / Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

29.06 / Общество “Знание” организовало “Умные недели” в регионах России

14.07 / Таисия Вилкова рассекретила имя дочери и поделилась фото из личного архива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика