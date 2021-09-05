Терапевт рассказала об опасности появления боли при вдыхании холодного воздуха
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Терапевт Оксана Драпкина назвала нетипичные симптомы проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Одной из таких является боль при вдыхании холодного воздуха.
По словам Драпкиной, если у человека регулярно повышается артериальное давление, то это говорит о запущенном процессе сердечных заболеваний. Срочная консультация кардиолога необходима при острой реакции на холодный воздух, в частности, появлении болевых ощущений в груди. Случаи появления боли в животе, которая отдает в конечности или челюсть, также опасны, так как могут быть признаками абдоминальной формы инфаркта. При таком состоянии возникает тошнота, рвота.
Отправиться в больницу Драпкина рекомендует и тем, у кого при смене положения тела боль не исчезает. Любые болевые ощущения в области грудной клетки могут говорить о начале сердечных заболеваний. О них может свидетельствовать и одышка, особенно в состоянии покоя.
Важно регулярно наблюдаться у кардиолога, курильщикам, злоупотребляющим алкоголем и тем, у кого в роду были случаи проблем с работой сердца. Чтобы снизить вероятность недугов, стоит вести здоровый образ жизни и выполнять профилактические меры.
Источник: rg.ru
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