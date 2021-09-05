Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте

Федор Добронравов вспомнил о перенесенном инсульте, который случился три года назад. По словам звезды сериала «Сваты», после этого он стал радоваться каждому прожитому дню.

Инсульт произошел в момент, когда Добронравов вступал на сцене театра. Тогда на помощь ему пришла коллега Татьяна Васильева. Артиста госпитализировали и предложили сделать операцию. Врач отметил, что без нее актеру осталось жить пару часов. Осознав происходящее, Добронравов переосмыслил жизнь и ответил согласием. Актер всегда считал себя донским рысаком, который умирает на бегу, что практически произошло и с кумиром миллионов женщин. После инсульта у артиста отняло руку, он также не мог разговаривать.

Сейчас актер старается позитивно проживать каждый день, не волноваться по пустякам, благодаря за все свои заслуги жену Ирину. Именно она стала надежным тылом для Добронравова, ведь он с уверенностью приезжал домой, зная, что в доме порядок, дети одеты и накормлены. Супруга актера решила отказаться от профессии, посвятив свою жизнь мужу и двум сыновьям.

Что касается продолжения сериала «Сваты», то Добронравов считает, что пришел момент остановиться. Ему хочется сыграть еще другие роли, поучаствовать в других проектах. Он бы не хотел в какой-то из съемочных дней лечь в гроб в костюме Ивана Будько.

Источник: www.kp.ru