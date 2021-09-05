 

SpaceX назвала дату запуска в космос первой гражданской миссии

05.09.2021, 13:52, Новости дня
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Миссия под названием Inspiration4 должна стартовать с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде, который принадлежит NASA.

“Проверка готовности к полету завершена. Экипаж из четырех частных лиц отправится в трехдневное путешествие вокруг Земли”, – отметили в компании.

В составе миссии Inspiration4 нет профессиональных астронавтов. Команду возглавит бизнесмен, основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments Джаред Айзекман. Вместе с ним в космос полетит 29-летняя помощница врача из детского исследовательского госпиталя Хейли Арсено.

В составе экипажа будут американский профессор геологии, предприниматель Сиан Проктор, которая станет пилотом миссии, а также инженер и ветеран военно-воздушных сил США Кристофер Семброски.

Все члены экипажа прибудут во Флориду 9 сентября для последней подготовки к вылету.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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