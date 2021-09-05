 

Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой

05.09.2021, 13:52, Новости дня
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Обучение в школе стоит 1,6 млн рублей в год ($22 тыс). Певица рассказала, что школу ей порекомендовал российский шоумен Максим Галкин, его с супругой Аллой Пугачевой дети Гарри и Лиза учатся в этой гимназии.

“Я прилетела на один день, чтобы отвезти дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их”, – отметила Лобода.

1 сентября Пугачева отвела своих детей во второй класс.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. 

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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