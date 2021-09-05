 

В Германии афганец напал на людей с ножом

05.09.2021, 13:52, Новости дня
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Инцидент произошел в районе Вильмерсдорф.

Афганец, проживающий в Германии с 2016 года и страдающий психическим расстройством, нанес несколько ударов ножом в шею 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами.

После этого он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Раненых госпитализировали, нападавшего задержали на месте преступления, сообщили полицейские.

Следствие допускает, что преступление могло быть совершено на почве религии. 

Контекст:

В конце июня этого года в немецком городе Вюрцбург 24-летний мужчина, приехавший из Сомали, напал с ножом на прохожих. Тогда погибло три человека, еще пятеро получили тяжелые ранения. 28 июня в немецком городе Эрфурт неизвестный напал с ножом на прохожих и ранил двоих человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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