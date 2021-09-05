На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже более 20 млн грн

“Уже 20,77 млн грн собрал украинский бизнес за один день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 млн грн, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы” – написал он.

Среди перечисливших деньги – Олег Гороховский, сооснователь Monobank; Андрей Ставницер, SD Capital, Рафал Ющак, CEO “Альфа-Банк Украина”; Александр Конотопский, Ajax Systems; Андрей Ваврыш, SAGA Development; Владимир Поперешнюк “Новая почта”; Сергей Жуйков, Blackshield Capital; Артур Мхитарян, Taryan Group. Также присоединились Dragon Capital, “Райффайзен Банк”, ПУМБ, “ПриватБанк”, ENSO, группа компаний “Автострада”, “Эпицентр К” “UDP девелоперская компания” и другие.

Чечеткин выразил уверенность, что список пополнится.

“Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Один за другим подключаются и частные меценаты. Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями”, – заявил он.

https://www.facebook.com/chechotkin/posts/6090278784379048

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщили, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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