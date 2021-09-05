 

На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже более 20 млн грн

05.09.2021, 13:52, Новости дня
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“Уже 20,77 млн грн собрал украинский бизнес за один день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 млн грн, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы” – написал он.

Среди перечисливших деньги – Олег Гороховский, сооснователь Monobank; Андрей Ставницер, SD Capital, Рафал Ющак, CEO “Альфа-Банк Украина”; Александр Конотопский, Ajax Systems; Андрей Ваврыш, SAGA Development;  Владимир Поперешнюк “Новая почта”; Сергей Жуйков, Blackshield Capital; Артур Мхитарян, Taryan Group. Также присоединились Dragon Capital, “Райффайзен Банк”, ПУМБ, “ПриватБанк”,  ENSO, группа компаний “Автострада”, “Эпицентр К” “UDP девелоперская компания” и другие.

Чечеткин выразил уверенность, что список пополнится.

“Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне! Один за другим подключаются и частные меценаты. Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями”, – заявил он.

https://www.facebook.com/chechotkin/posts/6090278784379048

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщили, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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