Талибы запретили стрелять в воздух в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в России) обнародовало руководство для местных администраций и военных по запрету на территории Афганистана стрельбы в воздух.

В инструкции, подписанной комиссией по военным делам «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов), отмечается, что «стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения», передает ТАСС.

«В связи с этим все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух. Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки дано указание принять немедленные и решительные меры для выявления и наказания нарушителей», – разместил распоряжение в Twitter представитель движения Забихулла Муджахид.

Также в тексте документа упоминается, что среди стреляющих в воздух часто есть и сами члены «Талибана», к которым, в соответствии с распоряжением, тоже должны применяться санкции.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.

В пятницу вечером представитель «Талибана» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.

Также стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан. Сам Салех опроверг эти сообщения, он заявил, что по-прежнему находится в Панджшере.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула. В конце августа Байден заявлял, что США якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек.