 

Британский спецназ сбежал из Афганистана в нарядах «набожных женщин»

05.09.2021, 13:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБританские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы (SAS) переоделись в женские наряды, чтобы беспрепятственно бежать из Афганистана.

По данным издания Daily Star, таким образом военные смогли обмануть представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и добраться до столичного аэропорта, хотя их неоднократно останавливали для проверки.

Отмечается, что британское минобороны не смогло эвакуировать около 20 бойцов элитного британского спецназа с юга Афганистана. Военным пришлось добираться до Кабула самостоятельно, поэтому они и прибегли к маскировке. Британские спецназовцы пережили несколько кризисных моментов на пути к аэропорту, но талибы так и не потребовали от них снять паранджу.

«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой. Затем они оплатили пять такси и поехали в Кабул», – рассказал источник издания.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские ведомства проводят дополнительные проверки безопасности в отношении около 200 эвакуированных афганцев. Власти США опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу для Соединенных Штатов.

На прошлой неделе США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили о полной независимости Афганистана. В пятницу запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» назвало Китай основным партнером Афганистана.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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