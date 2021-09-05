Вилами по нефти

Банкиры предсказывают падение экономики. Что же будет с Родиной и с ними?

Петр Саруханов / «Новая газета»

В мои школьные годы имела хождение забавная загадка (слово «прикол» тогда еще не употребляли).

Спрашивали какого-нибудь мальчугана: «Угадай, что будет с козой после шести лет?» Тот терялся в догадках: «Ну, зарежут ее, наверное…» — «Дурак! — поучительно наставляли его. — После шести лет козе седьмой год пойдет!»

Сейчас судьба той козы никакого козла не интересует. Теперь актуален вопрос: «Что будет c Россией после 36-го года?» Попробуй, угадай. Ответишь: «37-й год наступит» — попадешь пальцем в небо. Ведь 37-й год у нас может наступить в любое время, и хоть сейчас можно наряжать елку и готовиться к его встрече.

А 36-й с некоторых пор заинтересовал жителей и организации в связи с тем, что

к тому времени, видимо, истечет последний срок полномочий нашего президента. Что будет со страной, непонятно, и смотреть так далеко вперед — только зрение портить.

А вот в еще стабильный 35-й, пожалуй, можно мельком заглянуть. И на днях это осмелился сделать Герман Греф. Ну, вы знаете Германа Оскаровича. В возглавляемом им банке сушатся и проветриваются ваши трудовые сбережения. Точнее, не проветриваются, а выветриваются, если сопоставить начисляемые проценты с инфляцией.

Так вот, выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка предположил, что к 2035 году из-за перехода потребителей углеводородов на возобновляемые источники энергии доходы россиян могут упасть на 14%. Какие именно россияне столь существенно обеднеют? Олигархи-нефтедобытчики? Банкиры? Или рядовые граждане, которым вроде и беднеть-то некуда? Этого Греф не уточнил. Он лишь отметил, что более других пострадают регионы с высокой долей добычи энергоресурсов: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кемеровская область и Татарстан.

В Татарстане банкира поняли по-разному.

«Греф имел в виду не Татарстан, а братьев Шаймиевых, — с облегчением замечает на форуме один из читателей здешней бизнес-газеты. — Татарам уже ничего не принадлежит. За коммунальные услуги не знаешь, откуда платить…»

Второй смотрит на перспективу более пессимистично: «Прибыль от продажи углеводородов — в карманы олигархов, убытки от снижения объемов продажи углеводородов — на плечи народа».

«2035 год… — с недоверием высказывается третий. — Там либо ишак заговорит, либо падишах умрет».

Нет, дай Аллах здоровья падишаху и разума ишаку, чтобы не болтал лишнего. Не надо пугать людей отдаленной бедностью, давайте заглянем куда-нибудь поближе. Вдруг нам обещают что-нибудь хорошее?

Но что это? Центробанк допускает в 2023 году мировой кризис, падение фондового рынка и снижение стоимости нефти до 40 долларов за баррель. И если события будут развиваться в таком направлении, считают банкиры, то российская экономика в 2023 году просядет на 1,4–2,4%.

Чьи же доходы при этом снизятся? Не надо объяснять. Это и козе понятно. Независимо от того, исполнилось ли ей уже шесть лет.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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