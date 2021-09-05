 

В компании Apple решили выпустить беспилотный электрокар

05.09.2021, 13:34, Новости дня
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В сеть просочилась информация о том, что американская компания Apple собирается в партнерстве с японским автопроизводителем Toyota Motor выпустить новую модель электрокара.

Подробности совместного производства и данные самой машины пока неизвестны. Источник сообщает лишь о том, что пока компании ведут переговоры. Но ясно то, что вскоре на дорогах появятся «яблочные» машины.

Эксперты полагают, что такой беспилотник может быть представлен в 2024 году. Теперь стал понятен смысл заявления президента компании Toyota Motor Акио Тойота. Он, напомним, еще в марте текущего года предупреждал производителей «Айфонов», что делать бизнес в автомобильной сфере не так просто, как многие полагают.



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