В компании Sony расскажут о будущем игровой консоли PlayStation 5

Компания Sony намерена провести очередное мероприятие, посвященное мегапопулярной игровой консоли PlayStation 5. Как стало известно, намечено оно на 9 сентября. Ожидается, что продолжительность ивента составит сорок минут.

В частности, публике хотят рассказать о новинках и эксклюзивных продуктах, которые приготовит фирменная студия. Также о том, какие игры для PlayStation 5 выпустят другие разработчики в осенне-зимний период.

Наконец, в компании представят окончательную версию прошивки PS5. Источники утверждают, что сейчас уже заканчивается бета-тестирование продукта. Остальные подробности мы сможем узнать уже во время самой презентации. Ранее предполагалось, что 9 сентября разработчик представит и другие девайсы. Но позже данная информация была опровергнута.