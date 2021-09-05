 

В компании Sony расскажут о будущем игровой консоли PlayStation 5

05.09.2021, 13:34, Новости дня
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Компания Sony намерена провести очередное мероприятие, посвященное мегапопулярной игровой консоли PlayStation 5. Как стало известно, намечено оно на 9 сентября. Ожидается, что продолжительность ивента составит сорок минут.

В частности, публике хотят рассказать о новинках и эксклюзивных продуктах, которые приготовит фирменная студия. Также о том, какие игры для PlayStation 5 выпустят другие разработчики в осенне-зимний период.

Наконец, в компании представят окончательную версию прошивки PS5. Источники утверждают, что сейчас уже заканчивается бета-тестирование продукта. Остальные подробности мы сможем узнать уже во время самой презентации. Ранее предполагалось, что 9 сентября разработчик представит и другие девайсы. Но позже данная информация была опровергнута.



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