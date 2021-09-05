 

Михаил Ефремов из тюрьмы помогает борющейся с алкоголизмом бывшей жене

05.09.2021, 13:24, Разное
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Михаил Ефремов, находясь в тюрьме из-за смертельного ДТП, помогает бывшей жене Ксении Качалиной, которая борется с алкоголизмом. Об этом пояснил Иван Охлобыстин в эфире программы «Ты не поверишь!»
Ксения Качалина живет в Москве, но нигде не работает. По словам Охлобыстина, ситуация с экс-женой актера является «очень печальной», поэтому Михаил Ефремов, сам находясь в непростых условиях, помогает ей. При этом звезда сериала «Интерны» не стал раскрывать подробности об этой помощи.

По данным издания «ГлобалМСК.ру», на 15 сентября назначен кассационный процесс. Защита осужденного кинодеятеля намерена просить о смягчении наказания, возможно, о вынесении вердикта об условном сроке. В колонию в Белгородской области Ефремов отправился 8 сентября в прошлом году.



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