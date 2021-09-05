Иван Абрамов вновь затронул тему изменения фигуры своей жены

Весной Иван Абрамов столкнулся с волной хейта из-за высказывания об изменении фигуры жены. Тогда он заявил, если супруга потолстеет, то его отношение к ней кардинально изменится. Теперь же комик вновь затронул данную тему, разозлив публику.

После скандала многие звезды стали осуждать Абрамова за такие слова, некоторые не поняли, что все сказанное было шуткой. За мужа даже заступилась супруга комика, отметив, что он самый лучший.

Теперь Абрамов решил «подлить масла в огонь» и записал новый ролик выступления. В нем он отметил, что, несмотря на скандал, ему нужно выступать, так как приходится содержать жену и детей. Что касается супруги, то Абрамов отметил, что у нее скоро контрольное взвешивание, поэтому ее питание не настолько важно. Затем комик признался, что это просто шутка, ведь жена сама присылает ему показатели весов в регулярном отчете, так как она «самостоятельная ответственная женщина». «Не надо ее жалеть», – завершил свой шуточный монолог артист.

Источник: www.starhit.ru