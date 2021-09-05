 

Ярослав Бойко шокировал фанатов своим болезненным внешним видом

05.09.2021, 13:24, Разное
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Ярослав Бойко стал гостем программы «Мой герой». После выхода проекта в эфир фанаты забеспокоились внешним видом звезды сериала «Всегда говори «всегда» из-за внешнего вида.
50-летний Ярослав Бойко появился перед камерой с отекшим лицом. Фанаты отметили, что раньше актер был красавцем, но время никого не щадит. В герое программы Татьяны Устиновой сложно теперь узнать кумира миллионов женщин.

Стоит отметить, что Ярослав Бойко более двух десятков лет женат на Рамуне Ходоркайте, занимающейся хореографией. Супруги воспитывают сына Максима и дочь Эмилию. Также у актера есть внебрачный ребенок, которого ему родила Евгения Добровольская. Несмотря на то, что Бойко редко дает интервью, среди поклонников часто появляются слухи о романах актера. В частности, ранее многие подозревали его в отношения с Марией Порошиной. Сам артист спокойно реагирует на подобные высказывания.

Источник: teleprogramma.pro



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