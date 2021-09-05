Мнение: Удушение онлайн-игр в Китае

Китай совершает серьёзную ошибку. Местные власти разрешили детям играть в онлайн-игры не больше трёх часов в неделю, причём только в фиксированном интервале времени, с 20 до 21 по пятницам и выходным. Некоторые онлайн-игры после этого закроются, потеряв значительную часть аудитории. Из других уйдут сами школьники, так как играть по три часа в неделю — это как навещать мясной ресторан, чтобы съесть там одну гренку с чесноком.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/438565-kitajskim-detam-zapretili-igrat-v-onlajn-igry-bol-se-treh-casov-v-nedelu

Запрещать игры таким вот образом не менее глупо, чем запрещать детям читать книги. Некоторые книги, действительно, могут детям навредить. Однако другие книги, напротив, будут весьма полезны для подрастающего поколения. Так и с играми — среди них есть опасные деньговыжималки, которые вредны даже для взрослых, а есть игры, развивающие полезные навыки, реакцию и интеллект.

Полагаю, причина китайской ошибки — традиционное для нашей планеты невежество старшего поколения политиков, которое не играет в игры и не понимает их.

Пока что ничего непоправимого не произошло. Продолжая сравнение с книгами, это как если бы политики запретили фэнтези, оставив легальными все остальные жанры. Кроме онлайн-игр есть ещё и одиночные игры, среди которых сейчас встречаются самые настоящие шедевры. Возможно, вы обратили внимание, что по тэгу «Игры» я пишу обычно именно про игры для одного игрока:

http://olegmakarenko.ru/tag/Игры

Впрочем, лиха беда начало. Ничуть не удивлюсь, если руки китайских политиков доберутся и до удушения одиночных игр.

Интересно, как руководство компартии видит распорядок дня умного китайского школьника? Он, наверное, треть свободного времени тратит на упражнения в спортзале, треть — на игру в го, а оставшуюся треть — на штудирование трудов товарища Си. Маленькая проблема в том, что на практике этот умный школьник может быть очень привязан к своей любимой онлайн игре.

Снова проведу аналогию с книгами. Представьте — вы умный подросток. Вы обожаете жанр фэнтези, и каждый день после школы забираетесь под клетчатый плед, чтобы открыть очередную книгу одного из любимых авторов. Все ваши друзья также являются книголюбами, а в ящике вашего стола постепенно пухнет тетрадь с фанфиком по «Саге о Копье».

И тут власти издают указ: все книги фэнтези изымаются из магазинов, школьники имеют право читать их только в читальных залах библиотек, по три часа в неделю. Конкретно для вас это значит даже «два часа в неделю», так как по пятницам вы учитесь во вторую смену, и график вашей учёбы мешает вам попасть в библиотеку.

Несложно понять, что подросток испытает гнев и обиду от такого указа, при этом все нравоучения в духе «это для твоей пользы» только разозлят его ещё сильнее. Ровно такого же эффекта я жду и от запрета китайцами онлайн-игр. Столь топорный запрет приведёт только к одному желанию умного школьника прямо сейчас надеть оппозиционную ленточку, а потом, после окончания института, эмигрировать в «свободную страну». Излишне пояснять, что если школьник действительно умён, его примут за рубежом с распростёртыми объятиями.

Пройдёт 5-10 лет, и политики Китая будут удивляться: как же так получается, что среди патриотичной молодёжи остались только хунвейбины с тремя извилинами, тогда как умные ребята настроены по большей части оппозиционно.

Очень надеюсь, что российские политики, которые любят присматриваться к опыту Китая, окажутся умнее своих юго-восточных коллег. Как показывает опыт, наши политики тоже не разбираются в современной компьютерной культуре, однако у них, к счастью, был уже болезненный опыт блокировки Порнхаба.

Возможно, тот старый ожог заставит ответственных отнестись к идее запрета онлайн-игр более ответственно — или вовсе оставить игры в покое, или проконсультироваться со специалистами, чтобы вместо прямого запрета ввести разумную регуляцию. К примеру, ограничиться запретом доната, который является основой тех вредных явлений, с которыми китайцы так неумело пытаются сейчас бороться.