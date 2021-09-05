 

Россияне, выигравшие суды в ЕСПЧ, автоматически будут признаны иностранными агентами

05.09.2021, 13:11, Разное
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В федеральный закон об иностранных агентах был дополнен новеллой. Из заявления Минюста следует, что среди россиян появилась новая группа риска. Так, согласно нововведению, иностранными агентами будут признаваться все, кто выиграл суд против России в ЕСПЧ.

Комментируя решение министерства, депутат Госдумы Ирина Яровая пояснила логику решения. 

«Что такое иностранный агент по логике закона? Это лицо, занимающееся политической деятельностью и получающее финансирование из-за рубежа. Очевидно, что подача в ЕСПЧ иска против Российской Федерации, против своей Родины, которая дала тебе всё — это политический акт и, прямо скажем, акт политического предательства. Здесь сомнений быть не может. Однако, к сожалению, пока наше законодательство не позволяет привлекать к ответственности только за это. Надеюсь, что следующий созыв парламента исправит этот недосмотр в законе и сделает само обращение в иностранный суд уголовно наказуемым деянием. По крайней мере, я приложу все силы для этого. Однако если гражданин этот суд выигрывает и получает в качестве компенсации ту или иную сумму в евро — то вот вам и иностранное финансирование! Таким образом обе составляющих иностранного агента налицо, и поэтому таким, с позволения сказать, гражданам туда и дорога. Пускай отвечают по всей строгости закона».

В Минюсте пояснили, что новый порядок не требует изменения в законах, а относится к полномочиям исполнительной власти, а потому вводится в действие немедленно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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