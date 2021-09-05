Можно добавить в ванну или крем: как использовать остатки красного вина

Нередко после семейных торжеств на столе остается бутылка с остатками красного вина, которые хозяйки безжалостно выливают. Винные эксперты считают такой поступок грубой ошибкой, поскольку существует множество способов использовать их с пользой.

Напитки, объединенные общим названием «красное вино», при умеренном употреблении полезны для здоровья: они снижают риск инсульта и сердечного приступа, увеличивают плотность костей. Но сколько вино может храниться после открытия бутылки?

Дэвид ДеЛука, владелец LA Wine в Лос-Анджелесе, говорит, что не более тридцати шести часов. Как правило, красное вино начинает окисляться примерно через сутки после открытия. После этого его употребление может быть небезопасно для здоровья. Кроме того, если вы попробуете вино недельной давности, то поймете, что его вкус изменился до неузнаваемости: оно становится отвратительным на вкус.

Главный сомелье и генеральный директор Estate Wine Brokers Даррен Скотт объясняет это тем, что первоначальный кислородный шок, полученный вином при открытии бутылки, помогает раскрыть его вкус и аромат, но продолжительное воздействие кислорода портит вино и превращает его в уксус.

Скотт предлагает использовать напиток не для питья, если вы заметили несвежий кислый запах или признаки помутнения. Скотт ДеЛука и другие винные эксперты поделились своими лайфхаками по использованию остатков красного вина.

Глинтвейн

Обычно глинтвейн употребляют в холодное время года, и он возглавляет список лучших способов использования остатков красных вин, считает Скотт. Он рекомендует варить красное вино с бренди, специями и фруктами, чтобы получить прекрасный напиток, который традиционно подают в праздники.

Ловушка для фруктовой мухи

Летом мухи доставляют нам массу неприятностей, а остатки красного вина вполне подойдут для использования в качестве ловушки. Плодовых мушек привлекает вино и уксус, поэтому оставленная бутылка или стакан с остатками красного вина с несколькими каплями средства для мытья посуды могут помочь избавиться от этих назойливых насекомых.

Уксус

Скотт утверждает, что можно легко приготовить самостоятельно домашний уксус из остатков красного вина. Для этого необходимо смешать три части вина с одной частью уксуса и дать этой смеси настояться в контейнере или бутыли в течение трех или четырех недель.

Использовать домашний уксус можно в заправках для салатов, маринадах или для приготовления безалкогольных коктейлей.

Сангрия

Это удивительно ароматная смесь красного вина, измельченных фруктов, сахара, бренди и льда. Кроме того, это один из простейших способов использовать остатки вина, получив «освежающее испанское угощение», которое идеально подходит для лета. Сангрия может иметь практически любой фруктовый вкус.

Кубики льда

Сомелье Baltaire из Лос-Анджелеса, Мелани Каман, предлагает хранить остатки красного вина в холодильнике, чтобы продлить срок его использования, или заморозить его в лотке для льда, чтобы получить так называемые винные кубики.

Их можно позже использовать в стаканах для сангрии или при приготовлении соусов. Кубики сделают их вкус более насыщенным.

Соусы

Приготовление пищи с вином известно с глубокой древности. Это также отличный способ использовать остатки красного вина. Поскольку этот напиток богат антиоксидантами, защищающими наши кровеносные сосуды, оно предотвращает образование тромбов и снижает уровень «плохого» холестерина.

Приготовление пищи с красным вином может повлиять на некоторые из его полезных свойств, но исследование, которое в 2011 году было опубликовано в “Журнале кардиоваскулярной фармакологии”, показало, что вино продолжает расслаблять кровеносные сосуды даже после нагревания его до +125 °C.

Глазурь

Эксперты считают, что остатки красного вина можно использовать для приготовления ароматной глазури для овощей и мяса. Добавление вина с насыщенным вкусом придаст такому блюду неповторимый аромат.

Соедините остатки красного вина, клубнику и апельсиновый мармелад. Такой соус можно подать к лососю.

Шоколадный ганаш

Кроме пикантных и ароматных соусов и маринадов, остатки красного вина можно использовать для приготовления выпечки и сладких блюд, таких как шоколадный ганаш.

Растопите горький шоколад с жирными сливками, добавьте вино, масло и какао-порошок, чтобы получить насыщенный ганаш, который можно подать с мороженым или фруктами.

Увлажняющий крем

И в заключение хотелось бы рассказать о необычном использовании остатков красного вина.

Кроме соусов, коктейлей, глазури, вино можно использовать для изготовления увлажняющего крема для лица. В состав красного вина входит ресвератрол, полифенол, которые защищают кожу от свободных радикалов, вызывающих морщины. Кроме того, ресвератрол питает и отшелушивает кожу, поэтому Скотт считает, что при приготовлении домашних косметических масок и кремов целесообразно добавить в них ложечку красного вина.