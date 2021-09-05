“Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты”. Джанабаева и Меладзе опубликовали унылые фотографии
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“Осень наступила, Высохли цветы. И глядят уныло… Оба… Я да ты”, – подписал певец фото.
На нем Меладзе предстал в белой меховой шапке, а жена – в кепке, они стоят на фоне облетевшего дерева.
В комментариях подписчики признались любви паре.
“Не, неправильный стих. Осень наступила, выпали листы, мне никто не нужен, кроме ты!” – предложила свой вариант maha301183.
“Обожаю вас”, – написала _anastasiya_kosheleva_.
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Контекст:
Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.
От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.
После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.
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