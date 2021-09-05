 

В штабе ООС рассказали, сколько гуманитарной помощи отправили на Донбасс

05.09.2021, 12:58, Новости дня
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Грузовики пересекли контрольный пункт въезда-выезда “Новотроицкое” в Донецкой области. В машинах был груз от Международного комитета Красного Креста.

“Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны”, –  рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1193444481148166

По информации штаба, этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Всего за лето 134 тыс. граждан и 1096 транспортных средств выехали временно оккупированную территорию Украины. На контролируемую украинскими властями территории проехало более 135 тыс. человек и 1214 автомобилей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Согласно данным ООН на 18 августа, критические гуманитарные потребности имеют 3,4 млн жителей Луганской и Донецкой областей с обеих сторон линии разграничения.

В этом году гуманитарные учреждения системы ООН планируют поддержать 1,9 млн жителей Донбасса из числа наиболее уязвимых слоев по обе стороны линии разграничения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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