“Мы с тобой зажжем все танцплощадки”, “Пчелы и бабочки рулят”. Павел Зибров спел дуэтом с Тринчер

“Анечка, спасибо тебе за драйв, невероятные эмоции, свежий взгляд на все! Ты наполнена прекрасной энергетикой, талантливая, молодая и задорная. Спасибо за наш прекрасный дуэт. Уверен, мы с тобой зажжем все танцплощадки нашей совместной работой! Пчелы и бабочки рулят”, – поблагодарил 5 сентября певицу в своем Instagram Зибров.

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Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Тринчер на своей странице в Instagram назвала дуэт с Зибровым коллаборацией года. Она опубликовала совместное фото с певцом, под которым он поставил четыре огненных смайла.

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Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

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