Собянин пообещал реконструировать все школьные дворы в Москве

Программу реконструкции школьных дворов продлят в Москве, возле учебных учреждений создадут пространство для отдыха и занятий спортом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Будем каждый год продлевать ее (программу) для того, чтобы уже навести порядок на всех школьных территориях», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин добавил, что в рамках программы в 2021 году реконструировали 400 дворов школ и детских садов. По его словам, в ходе реконструкции дворы учебных учреждений превращаются в общественные центры столичных районов.

Отмечается, что в результате во дворах создают пространство для отдыха и занятий спортом: устанавливают детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, оборудуют футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

Ранее Собянин заявил, что пересадки на наземном общественном транспорте в Москве в течение 90 минут станут бесплатными.