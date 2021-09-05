 

Собянин пообещал реконструировать все школьные дворы в Москве

05.09.2021, 12:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрограмму реконструкции школьных дворов продлят в Москве, возле учебных учреждений создадут пространство для отдыха и занятий спортом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Будем каждый год продлевать ее (программу) для того, чтобы уже навести порядок на всех школьных территориях», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Собянин добавил, что в рамках программы в 2021 году реконструировали 400 дворов школ и детских садов. По его словам, в ходе реконструкции дворы учебных учреждений превращаются в общественные центры столичных районов.

Отмечается, что в результате во дворах создают пространство для отдыха и занятий спортом: устанавливают детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, оборудуют футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки.

Ранее Собянин заявил, что пересадки на наземном общественном транспорте в Москве в течение 90 минут станут бесплатными. 



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